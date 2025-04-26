Киев, 26 апреля, 2025, 10:25 — ИА Регнум. Крупный пожар наблюдается в Дарницком районе Киева, где находится оборонный завод «Буревестник», сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Киеве мощный пожар в районе Осокорков», — говорится в сообщении.

По информации издания, накануне в районе предприятия прогремел взрыв. Утром 26 апреля в Киеве объявляли воздушную тревогу, на это указывала онлайн-карта министерства цифровой трансформации страны.

Основанный в 1967 году завод «Буревестник» относится к числу предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. Завод выпускает продукцию морского приборостроения и радиолокационные системы.

Как сообщало ИА Регнум, серия мощных взрывов прозвучала в Киеве ночью 24 апреля, перед этим на всей территории страны объявили воздушную тревогу. Позже Минобороны России проинформировало о нанесении массированного удара по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины. В ведомстве уточнили, что при ударе применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также БПЛА, все его цели были достигнуты.

Российские войска в ответ на атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда по всей стране. В Кремле не раз подчеркивали, что среди целей нет жилых домов или объектов социальной инфраструктуры.