Тбилиси, 26 апреля, 2025, 10:27 — ИА Регнум. В церкви иконы Божией Матери в Тбилиси началась церемония прощания со знаменитым скульптором и художником Зурабом Церетели.

Александр Патрин/ТАСС

Ранее состоялась гражданская панихида в стенах Тбилисского музея современных искусств, который Церетели создал при жизни. После этого тело художника-монументалиста перевезли в церковь иконы Божией Матери для отпевания.

Церковь расположена около Дидубийского пантеона, где Церетели похоронят рядом с его женой Инессой Андроникашвили. Церемония похорон начнется в 13:00 мск.

К Дидубийскому пантеону стянуты дополнительные наряды полиции для обеспечения общественного порядка.

Как передавало ИА Регнум, Зураб Церетели умер 22 апреля на 92-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца. Скульптор умер в своем доме в Переделкине. Отмечается, что накануне смерти художник не имел серьезных жалоб. Также у него не было никаких заболеваний, связанных с сердцем.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Зураба Церетели. Глава государства также отметил, что светлая память о скульпторе навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, учеников и всех почитателей таланта скульптора.

23 апреля церемония прощания с художником-монументалистом прошла в Москве в храме Христа Спасителя.