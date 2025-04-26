Москва, 26 апреля, 2025, 10:27 — ИА Регнум. Россияне при самообороне могут применить нож, если нападавших много, а опасность грозит в том числе детям. Об этом говорится в обзоре судебной практики, опубликованном на сайте Верховного суда РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Суд пришел к обоснованному выводу о том, что количество нападавших, их агрессивное поведение, обстоятельства и характер примененного физического насилия в присутствии малолетних детей <…> оправданному право принять адекватные меры защиты себя, своей семьи, в том числе малолетнего ребенка, и иных лиц», ― говорится в решении суда.

Такое разъяснение последовало в связи с делом жителя Твери. На семейном празднике у одного из гостей произошел конфликт с соседкой, которая позвонила своему сыну и попросила его приехать и разобраться с обидчиком. В итоге он приехал пьяный, с двумя друзьями, они вооружились деревянными палками, ворвались на придомовую территорию, стали избивать как предполагаемого обидчика, так и хозяина дома, у которого на руках была его маленькая дочь.

После этого организатор праздника взял нож и нанес удары нападавшим. Все трое скончались.

Следствие обвинило мужчину по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), но Тверской областной суд вынес оправдательный приговор, квалифицировав действия обвиняемого как самооборона.

Дело дошло до Верховного суда, но и он посчитал квалификацию правильной.

Как передавало ИА Регнум, в феврале депутаты предложили на законодательном уровне предоставить гражданам право защищать свою жизнь и своих близких, не опасаясь уголовного наказания, от любого преступного посягательства злоумышленников, незаконно проникающих в жилище, независимо от соответствия действий характеру и опасности посягательства. Изменения предполагается внести в статью 37 УК РФ («Необходимая оборона»).

Нарушение неприкосновенности жилища часто связано с такими тяжкими преступлениями, как убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, похищение человека, указали в пояснительной записке.

В конце июня 2022 года вступил в силу приказ МВД России, утверждающий требования к параметрам допустимого оружия самообороны.