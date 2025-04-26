Москва, 26 апреля, 2025, 09:53 — ИА Регнум. Германии никогда не преодолеть зависимость от США. Такое мнение выразил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Telegram-канале.

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

Сенатор прокомментировал запрет Вашингтона передавать Киеву немецкие дальнобойные ракеты Taurus из-за содержания в них американских компонентов. По его словам, поставок Taurus на Украину не будет, сколько бы ни заявлял об этом лидер Христианско-демократического союза (ХДС), кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц.

«Сколько бы Мерц ни болтал об этом, этого, судя по всему, не произойдет. Как и не будет Германии, независимой от США, сколько бы ни призывал к этому Мерц», — констатировал Пушков.

Как сообщало ИА Регнум, 14 апреля Мерц заявил о готовности Германии поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus при условии, что это будет согласовано с европейскими партнерами. Он отметил, что подобные ракеты Украине уже поставляют британцы, французы и американцы. Мерц указал, что ВСУ находятся в оборонительной позиции, но должны иметь возможность наносить удары по путям снабжения российских войск, в том числе по Крымскому мосту.

Россия предостерегла Германию от поставок Украине крылатых ракет Taurus. По словам российского посла в ФРГ Сергея Нечаева, переломить ситуацию на поле боя это не поможет, но отразится на качестве отношений между Москвой и Берлином. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва расценит любой удар по российским объектам с применением ракет Taurus как прямое участие Германии в боевых действиях на стороне Киева.