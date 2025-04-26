Санкт-Петербург, 26 апреля, 2025, 09:58 — ИА Регнум. В Ленинградской области произошло массовое ДТП с участием 16 автомобилей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Кадр из видео

Уточняется, что аварию зафиксировали 25 апреля в 23:10 мск на 45-м км Киевского шоссе в Гатчинском районе по направлению Пскова.

«Водитель иномарки по неустановленной причине не справился с управлением и въехал в отбойное ограждение», ― указано в Telegram-канале ведомства.

Следовавший за ним водитель вовремя не заметил аварию и врезался в иномарку. Затем с участниками ДТП столкнулись другие машины, в общей сложности их оказалось 16.

В результате происшествия серьезные травмы получили двое мужчин. Пострадал 30-летний водитель Volvo S80 и 22-летний водитель Kia Ceed. Одного госпитализировали с травмами средней степени тяжести, второго в тяжелом состоянии поместили в реанимацию, за его жизнь борются врачи.

Легкие травмы получили две женщины.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля массовое ДТП произошло в Татарстане. В Апастовском районе на 59-м км автодороги Казань ― Буинск — Ульяновск столкнулись цементовоз и четыре автомобиля. Водители и два пассажира автомобилей Sollers и «Лада Веста» скончались от полученных травм. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

1 апреля на 24-м км МКАД столкнулись шесть автомобилей, в результате чего пострадали три человека и было ограничено движение транспорта по четырем из пяти полос.