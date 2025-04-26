Воронеж, 26 апреля, 2025, 09:05 — ИА Регнум. Случай заболевания холерой выявили в Воронежской области. Госпитализирован турист, который недавно вернулся из Индии, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Путешественник прибыл в Москву 21 апреля. Он летел тем же рейсом, которым вернулся на родину житель Московской области, у которого ранее подтвердили случай заболевания холерой.

«В настоящее время пациент госпитализирован в бокс инфекционного стационара, признаков заболевания у него нет, он получает антибиотики», — отметили в ведомстве.

Воронежец — второй заболевший, у которого выявили холеру после того, как установили круг всех контактных лиц в 33 регионах страны после выявления первого случая заболевания, пояснили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА Регнум, ранее холеру выявили у 40-летнего жителя Московской области, который с 11 по 20 апреля путешествовал по Индии и Непалу, а 21 апреля прилетел в Москву. Турист почувствовал себя плохо после возвращения домой, а после резкого ухудшения состояния был госпитализирован. К утру 24 апреля его состояние было удовлетворительным с положительной динамикой.

Специалисты Роспотребнадзора оперативно установили круг контактных лиц — 321 человек в 33 регионах страны, включая родственников туриста, пассажиров и экипаж авиарейса, медиков скорой помощи. Для всех организовали лабораторное обследование и экстренную профилактику, ситуация находится на контроле ведомства.