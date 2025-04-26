Киев, 26 апреля, 2025, 09:09 — ИА Регнум. Украина готова к диалогу о мире с кем угодно и когда угодно. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

При этом он назвал одно условие для таких действий.

«Мы готовы к диалогу в любом формате, с кем угодно <…> когда угодно. Но только после реального сигнала, что Россия готова к окончанию [конфликта]», ― указал Зеленский.

По его словам, такой сигнал — это полное и безусловное прекращение огня.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский 22 апреля заявил, что Украина готова проводить переговоры с Россией. Однако, по его словам, это возможно только после полного прекращения огня. Глава киевского режима подчеркнул, что речь идет об условии для любого формата диалога с Москвой. Он также напомнил, что Киев не признает Крым субъектом России. Соответствующее заявление Зеленский аргументировал отсутствием соответствующих положений в украинской конституции.

Ранее Зеленский выступил с утверждением, что закончить украинский конфликт возможно принуждением России к миру «только силой».

Несмотря на заявления о готовности к переговорам, киевский режим до сих пор не предпринимал действий, чтобы снять запрет на ведение контактов с Россией, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля напомнил, что Киев неоднократно нарушал пасхальное перемирие, объявленное российским лидером на период с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

По данным Минобороны РФ, за этот период зафиксировали 4,9 тыс. нарушений со стороны Вооруженных сил Украины. Украинские формирования совершили 1404 обстрела из арторудий, РСЗО и минометов, а также нанесли 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям ВС РФ. При этом все российские группировки войск в зоне спецоперации строго соблюдали режим перемирия.