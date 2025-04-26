Москва, 26 апреля, 2025, 08:41 — ИА Регнум. График выплат пенсий россиянам из-за майских праздников претерпел изменения. Об этом сообщила член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Парламентарий напомнила, что в начале месяца граждан ожидают две сокращенные рабочие недели.

«Для тех, кто получает пенсию через банк: если обычная дата выплаты с 1 по 5 мая, пенсию выдадут 29–30 апреля или 5–7 мая, если обычная дата выплаты с 6 по 8 мая, пенсию выдадут в эти же дни (8 мая — нерабочий день, поэтому выплата может быть перенесена)», ― процитировало «РИА Новости» депутата.

Для тех, кто обычно получает пенсионные выплаты с 9 по 11 мая, пенсию выдадут 5–7 мая, уточнила Стенякина.

При этом для получателей пенсий через почту график будет такой: если обычная дата выплаты с 1 по 5 мая, пенсию выдадут 29–30 апреля или 2–3 мая, если почта работает по шестидневному графику. Если обычная дата выплаты ― с 6 по 11 мая, ее выплатят 5–7 мая или 10 мая, если почтовое отделение работает по шестидневному графику.

Как передавало ИА Регнум, в мае россияне будут работать всего 18 дней. Согласно производственному календарю на 2025 год, в последнюю апрельскую неделю рабочими будут три дня — с 28 по 30 апреля. При этом 30 апреля будет коротким рабочим днем. Следующая трехдневная рабочая неделя ожидается с 5 по 7 мая.

В Соцфонде РФ ранее напомнили о досрочном перечислении пенсий за май. Досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности.

Также в преддверии майских праздников ряд категорий семей досрочно получит выплаты на детей. Речь идет о пособиях на детей до 17 лет, выплатах по беременности, пособиях по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, ежемесячных выплатах на первого ребенка до трех лет, а также пособиях на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву.

С 1 марта в России повысили пенсии и социальные пособия для определенных категорий получателей выплат. В частности, пособие по беременности и родам для женщин, которых уволили из-за закрытия предприятия, было повышено до размера регионального прожиточного минимума. Кроме того, проиндексированные выплаты получили военные пенсионеры и приравненные к ним лица.

Помимо этого, правительство РФ проиндексировало социальные пенсии для ряда категорий граждан на 14,75% с 1 апреля.