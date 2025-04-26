Москва, 26 апреля, 2025, 08:30 — ИА Регнум. Российские военные сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа над территорией республики Крым, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

РИА Новости

Дроны были уничтожены в течение получаса, с 07:30 до 08:00 мск, уточнили в ведомстве.

Ранее Минобороны проинформировало, что за ночь дежурные средства ПВО нейтрализовали 45 вражеских беспилотников самолетного типа над четырьмя российскими регионами. Наиболее массированному налету подверглась Курская область — там сбили 27 БПЛА. Еще 16 аппаратов уничтожили над Белгородской областью, по одному — над Ростовской и Липецкой областями.