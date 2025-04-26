Ватикан, 26 апреля, 2025, 08:13 — ИА Регнум. Некоторые христианские ценности, в том числе постулат о непротивлении злу насилием, нужно пересмотреть в текущих геополитических условиях. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, участвующий в похоронах папы Римского Франциска.

Yauhen Yerchak/Global Look Press Гитанас Науседа

Он выразил мнение, что для отпора злу «иногда нужна и сила», но ничего нехристианского в этом нет. Речь идет о желании защитить силы здорового мира от уничтожения, пояснил политик.

«Вот почему в этот нелегкий период мы должны провести некоторую ревизию христианских ценностей», — процитировал Науседу Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

В марте литовский президент заявил о готовности Вильнюса направить военнослужащих на территорию Украины после прекращения огня. Он отметил, что говорит «о вполне конкретных цифрах», и призвал других союзников Киева в Европе взять на себя подобные обязательства.

Как сообщало ИА Регнум, папа Римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Ватикан назвал официальной причиной смерти инсульт, за которым последовали кома и необратимый сердечно-сосудистый коллапс.

Похороны понтифика начнутся в 10:00 по местному времени 26 апреля. Перед собором Святого Петра состоится заупокойная месса, после чего гроб с телом папы Римского доставят в собор Святого Петра, а оттуда — в базилику Санта-Мария-Маджоре для захоронения. На церемонии будут присутствовать лидеры разных стран. Россию представит министр культуры Ольга Любимова.