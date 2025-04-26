Харьков, Украина, 26 апреля, 2025, 08:14 — ИА Регнум. В районе Волчанска Харьковской области российские операторы беспилотников обнаружили и уничтожили «адскую молотилку» — зенитное орудие АЗП-57, которое использовалось в советском комплексе противовоздушной обороны С-60. Видео ликвидации орудия опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

ИА Регнум Ситуация на фронте, СВО

Кадр из видео

Боевики разместили это орудие в специально подготовленном укрытии возле одной из лесополос. Над орудием была натянута маскировочная сеть, из-под которой виднелся только пятиметровый ствол.

Орудие было обнаружено оператором беспилотника, который патрулировал территорию в районе харьковского приграничья.

«Дрон-камикадзе на оптоволокне аккуратно подлетел к цели и уничтожил орудие противника», — написали авторы.

Отмечается, что зенитная установка С-60 была создана в конце 1940-х годов и широко применялась в армиях разных стран с середины XX века.

Как сообщало ИА Регнум, двое российских снайперов Восточной группировки войск в ночное время обнаружили украинский дрон «Баба-Яга» на южнодонецком направлении фронта. Командир подразделения ПВО 656-го мотострелкового полка с позывным Саян рассказал, что вражеский беспилотник был поражён с помощью снайперской винтовки Драгунова (СВД).