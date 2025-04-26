Вашингтон, 26 апреля, 2025, 07:59 — ИА Регнум. Россия не станет распространяться о деталях урегулирования украинского конфликта, хотя рассматривает и выдвигает серьёзные предложения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Мы серьёзные люди и рассматриваем серьёзные предложения. Мы выдвигаем серьёзные предложения. Это процесс, о котором не следует распространяться, пока он не будет завершён», — пояснил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью американскому телеканалу CBS News.

По словам Лаврова, Россия действует корректно и не обсуждает публично детали переговорного процесса, в отличие от главы киевского режима Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. Беседа длилась около трёх часов. В ней также приняли участие помощник Путина Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ушаков отметил, что разговор носил конструктивный характер. Стороны, в частности, обсудили возможность возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной. Диалог позволил сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по ситуации на Украине, но и по другим темам, заявил помощник президента. Продуктивные консультации РФ и США будут и дальше проходить в активном режиме, добавил он. Ушаков также назвал символичным тот факт, что очередные переговоры Путина и Уиткоффа прошли в юбилей встречи союзников на Эльбе.

Дональд Трамп заявил, что работа над мирной сделкой между Россией и Украиной проходит «гладко». Он подчеркнул, что верит в успех этих переговоров.