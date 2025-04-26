В Белгородской области не прекращаются удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по мирному населению. О большом количестве раненых в приграничье Белгородчины сообщил 26 апреля Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в больницах области сейчас находятся 35 взрослых с ранениями и четверо детей. В Москве — трое взрослых и один рёбенок. Таким известием ознаменован новый, 1157-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

25 апреля белгородский губернатор обнародовал подробности того, как ВСУ убили двоих мирных жителей.

«На участке автодороги Косилово — Почаево Грайворонского округа легковой автомобиль подвергся атаке вражеского дрона. Случилось самое страшное — двое мужчин погибли на месте до приезда бригады скорой помощи», — отмечал Вячеслав Гладков.

В качестве меры, которая может повлиять на безопасность жителей белгородского приграничья, главам сёл и хуторов раздают скутеры. Эта разновидность мотоцикла уже позволила в 2024 году оперативно передвигаться в случае сложной оперативной обстановки, пояснил Гладков.

«Относительно безопасно, но точно снижая риски быть обстрелянными со стороны БПЛА», — пояснил уточнил белгородский губернатор. Он добавил, что в начале мая главам сельских поселений передадут ещё 40 единиц такого транспорта, приобретённого в 2025 году.

Тем временем бойцы группировки «Север» завершают зачистку приграничья Краснояружского района Белгородчины от украинских оккупантов.

«Противник перебрасывает новое «пушечное мясо» на направление: «бесстрашные» уничтожают резервы противника, а также предпринимают все необходимые меры для блокирования маршрутов переброски личного состава и техники ВСУ», — отмечается 26 апреля в Telegram-канале группировки.

«Северяне» также завершают зачистку Поповки и приграничных лесных массивов, где остаются разрозненные группы оккупантов. Ранее отмечалось, что это село является единственным в Белгородской области, где сохраняется присутствие украинских боевиков.

«По всем укрытиям противника наносится непрерывное огневое поражение, а все возможные пути прохода врага в сёла находятся под нашим непрерывным наблюдением и огневым контролем», — подчеркивают военнослужащие группировки войск «Север».

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