Курск, 26 апреля, 2025, 07:36 — ИА Регнум. Ночью 26 апреля над четырьмя российскими регионами средствами противовоздушной обороны было перехвачено и ликвидировано 45 беспилотников ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

По информации Минобороны, 27 БПЛА были сбиты над территорией Курской области, 16 — в Белгородской области, по одному беспилотнику уничтожили силы ПВО в Ростовской и Липецкой областях.

Других подробностей ведомство не приводит.

Как сообщало ИА Регнум, расчет ударных беспилотников 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» уничтожил на купянском направлении в Харьковской области с августа 2024 года уже 80 гексакоптеров ВСУ типа «Баба-яга».

23 апреля четыре человека, в том числе двое девятилетних детей, пострадали при обстреле Лисичанска украинскими военными. Девочки-близнецы получили минно-взрывные травмы, множественные осколочные и проникающие ранения. У пожилой женщины зафиксировали также множественные осколочные и проникающие ранения. Ещё одна женщина во время обстрела находилась в машине. Она получила лёгкие ранения.

Одна из сестёр-близняшек скончалась в больнице 25 апреля. Вторая девочка в стабильно тяжёлом состоянии находится под наблюдением врачей. Пострадавшую при обстреле пожилую женщину в состоянии средней тяжести перевели в хирургическое отделение.