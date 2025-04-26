Москва, 26 апреля, 2025, 07:38 — ИА Регнум. Двое российских снайперов Восточной группировки войск в ночное время обнаружили украинский дрон «Баба-Яга» на южнодонецком направлении фронта. Командир подразделения ПВО 656-го мотострелкового полка с позывным Саян сообщил, что вражеский беспилотник был поражён с помощью снайперской винтовки Драгунова (СВД).

Иван Шилов ИА REGNUM Снайпер

«Дрон шёл на позицию наших ребят в лесополосе, и пара снайперская обнаружила данный дрон в тепловизор. Один человек наводил снайпера огнём из штатного вооружения АК-74 трассионными пулями, подсвечивал тем самым дрон. А снайпер с СВД сбил «Бабу-Ягу»: выстрел — дрон упал и взорвался», — вспомнил офицер в беседе с «РИА Новости».

Командир добавил, что на базе полка была создана группа, которую обучили применению снайперских винтовок и различных видов модификационных тепловизоров, а также другого оборудования для поражения БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января Минобороны РФ опубликовало видео с уничтожением трёх украинских БПЛА «Баба-яга». На кадрах показано, как гексакоптер, находящийся над населённым пунктом, попадает в прицел, а затем взрывается.

Ударный беспилотник с шестью винтами «Баба-Яга» способен нести крупнокалиберные мины и наносить удары по танкам, лёгкой бронетехнике, блиндажам и другим строениям. Перед атакой гексакоптер зависает над целью. Это позволяет ему наносить точный удар.