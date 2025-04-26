Купянск, Украина, 26 апреля, 2025, 07:19 — ИА Регнум. Расчет ударных беспилотников 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» уничтожил на купянском направлении в Харьковской области с августа 2024 года уже 80 гексакоптеров ВСУ типа «Баба-яга». Об этом «РИА Новости» рассказал командир группы с позывным Контора.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон ВСУ

По словам командира, операторы с августа охотятся на гексакоптеры «Баба-яга» на этом участке фронта.

«Тактика «малого ПВО» показала себя хорошо. Наши операторы FPV-дронов успешно поражают дроны противника — как днем, так и ночью», — рассказал Контора.

Боец добавил, что недавно был сбит «юбилейный», 80-й дрон.

Как сообщало ИА Регнум, американский план по урегулированию конфликта содержит пункт, в котором Украине предполагается возврат территорий в Харьковской области. На данный момент их контролируют российские войска.

В ночь на 26 апреля силы и средства ПВО отразили воздушную атаку украинских беспилотников в Миллеровском районе Ростовской области.

Спасти иконы и другие святыни, оставшиеся после пожара в результате атаки украинских боевиков на храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Белгородской области, не представляется возможным из-за постоянной угрозы новых обстрелов.