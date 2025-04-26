Оттава, 26 апреля, 2025, 07:11 — ИА Регнум. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил третью шайбу команде «Монреаль Канадиенс» в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Канадский клуб победил дома в третьей встрече команд со счетом 6:3. Итоговый счёт в серии стал в пользу Вашингтона (2:1).

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За карьеру в плей-офф Овечкин забросил 75 шайб. В Кубке Стэнли и регулярных чемпионатах на счету россиянина 972 шайбы, по этому показателю Овечкин отстаёт от канадца Уэйна Гретцки на 44 гола.

В трёх играх в текущем плей-офф Кубка Стэнли капитан «Вашингтона» имеет четыре результативных очка (три гола и одна передача).

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля в игре против команды «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин обновил рекорд Гретцки, забив 895-й гол в НХЛ. Этот матч стал для россиянина 1487-м в карьере. После забитой шайбы встречу прервали на 25 минут, чтобы отпраздновать установление нового рекорда. В ходе церемонии капитан «Вашингтона» поблагодарил за свой результат родных и всех русских.

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли считает, что Овечкин способен забросить 1 тыс. шайб в НХЛ. Это полностью зависит от того, как долго российский хоккеист захочет играть в лиге, добавил он.

В поздравлении президент России Владимир Путин отметил, что Овечкину удалось обойти легендарных мастеров НХЛ и достичь выдающегося рекорда. Глава государства выразил уверенность, что нынешнее достижение стало не только личным успехом хоккеиста, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за её пределами.