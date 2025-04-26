Лондон, 26 апреля, 2025, 06:48 — ИА Регнум. США непублично решили помочь «коалиции желающих» европейских стран в поддержании мира на Украине. Об этом сообщила 25 апреля британская газета The Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА Регнум «Коалиция желающих»

По данным издания, речь идёт о логистической и разведывательной поддержке. В правительстве Британии посчитали такое изменение позиции значительным шагом вперёд.

Утверждается, что британские инструкторы, вероятно, перенесут подготовку военных ВСУ с территории Великобритании на запад Украины. При этом администрация Белого дома официально не подтверждала готовность давать какие-либо гарантии безопасности.

Как передавало ИА Регнум, в статье британской газеты The Times от 24 апреля указали, что Лондон, скорее всего, пересмотрит планы по отправке войск на Украину. Согласно источникам, власти вместо отправки военных планируют сосредоточиться на восстановлении и перевооружении украинской армии, рассматриваются поставки техники и вооружения, обучение военнослужащих ВСУ.

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов предположил, что сообщения о возможном смягчении планов «коалиции желающих» направить свои миротворческие войска на Украину связаны с тем, что США отказываются поддерживать подобные идеи европейских стран и рассуждают о прекращении поддержки киевского режима. В Евросоюзе услышали опасения Вашингтона относительно отправки полноценного военного контингента ЕС на Украину. В США считают, что подобного рода вмешательство будет означать начало третьей мировой войны, объяснил специалист.