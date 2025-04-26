Москва, 26 апреля, 2025, 06:23 — ИА Регнум. Компания McDonald’s подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию своего товарного знака «Макдоналдс». Об этом стало известно «РИА Новости».

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь в «Макдональс»

Отмечается, что компания подала заявку на регистрацию ещё в декабре 2024 года, Роспатент её опубликовал в этом году, а в апреле было принято решение о принятии заявки к рассмотрению.

Компания под своим товарным знаком намерена производить и продавать в России напитки и еду, в том числе быстрого приготовления, предоставлять ресторанные услуги и осуществлять доставку.

«Сейчас заявка находится на стадии экспертизы заявленного обозначения. Шансы на регистрацию, безусловно, высокие, поскольку компания сохранила права на все ключевые бренды McDonald’s в России», — пояснила генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

Она подчеркнула, что подача заявки на русском языке — это ответ компании на грядущие изменения в российском законодательстве, касающиеся требований к размещению вывесок на русском языке.

Как передавало ИА Регнум, южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor зарегистрировала в Роспатенте не менее четырёх товарных знаков.

21 апреля также сообщалось о регистрации в Роспатенте шести товарных знаков Kia с начала года. Все заявки были поданы в Роспатент в 2024 году, три последние — в сентябре. Ведомство одобрило эти заявки 16 апреля, действовать они будут до 2034 года.

Согласно базе данных, теперь южнокорейская компания может до 2034 года производить и продавать в России грузовики, автобусы, тракторы и тягачи, а также запчасти и комплектующие для машин. Заявки на регистрацию товарных знаков были поданы в 2024 году.

Hyundai и Kia ушли с российского рынка в 2022 году.

15 апреля южнокорейское агентство Yonhap также сообщало, что Kia пересмотрела план продаж автомобилей на 2025 год, включив в него российский рынок. Согласно обновлённому плану, до конца года в России планируется реализовать 50 тыс. автомобилей Kia.

13 марта президент РФ Владимир Путин отметил, что российская сторона ведёт непубличные переговоры о возможном возвращении зарубежного бизнеса в страну и ряд компаний сможет возобновить работу в России после определённых согласований, однако, по словам российского лидера, преимущество будет на стороне отечественных производителей.