Вашингтон, 26 апреля, 2025, 06:14 — ИА Регнум. Американский план по урегулированию конфликта содержит пункт, в котором Украине предполагается возврат территорий в Харьковской области. На данный момент их контролируют российские войска, сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум Переговоры, Россия, Украина

«Украина получает надежные гарантии безопасности и… возвращает себе территорию в Харьковской области», — приводят авторы выдержку из данных пакета предложений по урегулированию конфликта.

Также, согласно плану, Украина восстанавливает контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), а управление станцией переходит США. Кроме того, Вашингтон якобы готов снять все санкции с России и признать де-юре Крым, де-факто — другие находящиеся под контролем Москвы территории.

От Украины также потребуется отказаться от стремления вступить в НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля британская газета The Times написала, что план президента США Дональда Трампа о сохранении за Россией освобождённых на Украине территорий и Крыма «высечен в камне». У главы киевского режима Владимира Зеленского нет выбора, кроме как согласиться на сформированное предложение об урегулировании конфликта, поскольку Трамп угрожает выйти из переговорного процесса, если не получится достигнуть соглашения, отметили в статье.

Американский лидер 24 апреля заявил, что в течение нескольких дней состоятся «важные встречи» по ситуации на Украине. Трамп добавил, что стороны близки к заключению сделки. Отвечая на вопрос о том, в чём должна заключаться уступка со стороны России для достижения мирного соглашения, глава Белого дома заявил, что эта уступка будет состоять в прекращении военных действий и отказе от захвата всей территории Украины.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.