Миллеровский район, Ростовская область, 26 апреля, 2025, 05:46 — ИА Регнум. В ночь на 26 апреля силы и средства ПВО отразили воздушную атаку украинских беспилотников в Миллеровском районе Ростовской области.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

По информации врио губернатора региона Юрия Слюсаря, никто в результате атаки ВСУ не пострадал. Также глава сообщил, что разрушений нет.

Сколько уничтожено беспилотников, не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля четыре человека, в том числе двое девятилетних детей, пострадали при обстреле Лисичанска украинскими военными. Девочки-близнецы получили минно-взрывные травмы, множественные осколочные и проникающие ранения. У пожилой женщины зафиксировали также множественные осколочные и проникающие ранения. Ещё одна женщина во время обстрела находилась в машине. Она получила лёгкие ранения.

Одна из сестёр-близняшек скончалась в больнице 25 апреля. Вторая девочка в стабильно тяжёлом состоянии находится под наблюдением врачей. Пострадавшую при обстреле пожилую женщину в состоянии средней тяжести перевели в хирургическое отделение.