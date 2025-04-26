Вашингтон, 26 апреля, 2025, 05:43 — ИА Регнум. США, скорее всего, не будут продлевать мораторий на пошлины для более чем 75 стран. Планируется заключение торговых сделок, заявил американский президент Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«[Продление моратория] маловероятно. Мы договоримся о сделках и заключим их. Мы просто установим тариф, и он будет разумным, очень разумным. И таким образом заключим сделку — установив свою цену», — заверил Трамп журналистов на борту самолёта по пути в Рим на похороны папы Франциска.

Также президент США назвал нынешний период «переходным».

Как передавало ИА Регнум, в начале апреля Трамп обнародовал список стран, с которых планируется взимать пошлины. В отношении Китая тариф составил 34%. Власти КНР сообщили о введении ответных пошлин в том же размере и ряда иных мер. Позднее Вашингтон повысил пошлины на товары из Китая до 145%, а Пекин на товары из США — до 125%.

По мнению обозревателя ИА Регнум Малека Дудакова, Трамп начинает сдавать назад в тарифных войнах, поскольку понимает: одно дело — фантазии и обещания электорату вернуть «золотой век США», совсем другое — суровая действительность нынешней Америки, которая давно и безвозвратно достигла «постиндустриального» состояния.