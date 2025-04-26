Канберра, 26 апреля, 2025, 05:40 — ИА Регнум. Обвинявшая британского принца Эндрю в изнасиловании правозащитница Вирджиния Джуффре найдена мертвой на своей ферме в графстве Гингин в штате Западная Австралия. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на её семью.

Траурная свеча

По информации семьи, Джуффре покончила жизнь самоубийством, ей был 41 год.

Вирджиния Джуффре

«Она покончила с собой после того, как всю жизнь была жертвой сексуального насилия и торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации», — говорится в опубликованном некрологе.

Британский принц Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре.

В 2021 году Джуффре подала федеральный иск против Эндрю, утверждая, что он подверг её сексуальному насилию, когда ей было 17 лет. Эндрю согласился урегулировать дело за 12 млн евро в 2022 году. Он отрицал, что занимался с ней сексом.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году принца Эндрю лишили ряда титулов и выгнали из Букингемского дворца из-за скандала, связанного с обвинениями в изнасиловании со стороны Джуффре.

Джуффре называла себя одной из несовершеннолетних жертв американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в тюрьме. По её словам, он познакомил её с принцем Эндрю, принудившим её к интимной связи.