Москва, 26 апреля, 2025, 05:29 — ИА Регнум. Программа праздничных мероприятий по случаю Дня Победы претерпела изменения. В частности, из списка убрали праздничный концерт на Красной площади. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Красная площадь. Празднование Дня Победы 9 мая в Москве

«В пункте 20 слова «и праздничный концерт на Красной площади в городе Москве» исключить», — указали в документе от 24 апреля.

Причины отмены мероприятия не приводятся.

Как сообщало ИА Регнум, в памятке к празднованию 80-летия Победы организаторы мероприятий отметили, что беспилотники, вейпы и электросамокаты запрещены к проносу на Красную площадь в День Победы. Также в список входят оружие, колющие и режущие предметы, наркотические и токсические вещества, пиротехника, средства маскировки, бронежилеты, аэрозольные баллончики, алкоголь и любые животные. Инвалидов пропустят на креслах-колясках. Посетителям разрешили проносить карманные зажигалки, зарегистрированные лекарственные препараты в заводской упаковке, религиозные книги. Оборудование для фотосъемки и видеосъемки позволят проносить с собой только аккредитованным журналистам.

В Москву на День Победы собираются приехать президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Республики Сербской Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидеры других государств.