Стамбул, Турция, 26 апреля, 2025, 05:01 — ИА Регнум. Турции угрожает новое, более масштабное землетрясение. При этом точную дату предстоящего бедствия спрогнозировать невозможно, заявил профессор сейсмологии, член Совета учёных мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.

Анастасия Павлова ИА REGNUM Сейсмограф

«Безусловно, в регионе Мраморного моря будет большое землетрясение, мы, как учёные, об этом говорим уже давно. Утверждать, что землетрясение случится через 40–50 лет, не вполне корректно, учёные могут лишь подсчитать вероятность такого события. Точной даты никто не скажет, это предсказать невозможно, но в любом случае риск крупного землетрясения в Мраморном море высок. Последнее разрушительное землетрясение с эпицентром в Мраморном море произошло в 1766 году», — пояснил он «РИА Новости».

Эйидоган подчеркнул, что регион Мраморного моря всегда был подвержен землетрясениям. Учёные неоднократно предполагали, что Северо-Анатолийский разлом в Мраморном море провоцирует масштабные землетрясения раз в 250 лет.

Как сообщало ИА Регнум, также Халюк Эйидоган предупредил, что мощное землетрясение, ожидаемое в Стамбуле, откликнется на весь регион Мраморного моря с населением более чем 25 млн человек. В частности, катастрофа затронет не только Стамбул, но и провинции Бурса, Чанаккале, Текирдаг, Коджаэли, Ялова. Жителям, особенно прибрежных зон, необходимо озаботиться подготовкой к землетрясению и возведением устойчивых зданий, посоветовал сейсмолог.

По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тыс. зданий, около 4,5 млн человек останутся без жилья.

Землетрясение на западе Турции началось около 12:50 мск 23 апреля и длилось 10–15 секунд, за ним последовали афтершоки. Подземные толчки, ощущавшиеся в нескольких провинциях, спровоцировали панику в Стамбуле. Очаг залегал на глубине почти 7 км под землёй. По информации управления губернатора Стамбула, при землетрясении пострадали более 150 человек, жертв в результате подземных толчков нет.