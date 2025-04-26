Белгород, 26 апреля, 2025, 04:53 — ИА Регнум. Спасти иконы и другие святыни, оставшиеся после пожара в результате атаки украинских боевиков на храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Белгородской области, не представляется возможным из-за постоянной угрозы новых обстрелов. Об этом рассказали журналистам военные из группировки войск «Север».

Сгоревший храм

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в своей проповеди заявил о планах восстановить сожженные здания в храмовом комплексе.

По словам военных, прибывшие к горящему комплексу пожарные также были атакованы украинскими дронами «Баба-яга», но им удалось укрыться. Из-за продолжающихся атак со стороны противника продолжить борьбу с огнем было невозможно, в результате чего храмовый комплекс полностью выгорел.

«К концу дня 25 апреля все попытки работы на месте пожара с целью спасения оставшихся икон и других святынь не представляются возможными из-за постоянной угрозы новых обстрелов со стороны ВСУ», — пояснили бойцы группировки.

Отмечается, что работы на месте пожара начнутся сразу после стабилизации обстановки и прекращения намеренных обстрелов со стороны ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, в Валуйском районе Белгородской области после обстрела ВСУ загорелся храмовый комплекс «Новый Иерусалим». Прибывшие на место пожарные попытались потушить пылающий храм, однако последовала очередная атака украинских БПЛА, и спасателям пришлось отступить. Храмовый комплекс выгорел полностью.

Местные жители пытались потушить возгорание, однако беспилотники продолжали атаковать храм.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал спланированной атаку ВСУ по храмовому комплексу.