Вашингтон, 26 апреля, 2025, 04:34 — ИА Регнум. Большинство основных пунктов сделки по урегулированию конфликта на Украине согласованы. Стороны очень близки к соглашению, заявил 25 апреля президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА Регнум Путин и Уиткофф

«Хороший день переговоров и встреч с Россией и Украиной. Они очень близки к соглашению, и теперь двум сторонам нужно встретиться на очень высоком уровне, чтобы покончить с этим», — отметил Трамп в соцсети Truth Social.

Он добавил, что представители США поспособствуют завершению конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев оценил состоявшиеся в Москве переговоры российского лидера Владимира Путина и спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа. По словам Дмитриева, «дело движется».

Переговоры Путина и Уиткоффа 25 апреля продолжались около трёх часов. Беседа носила конструктивный характер. Стороны, в частности, обсудили возможность возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной. Разговор позволил сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по ситуации на Украине, но и по другим темам, отметил помощник президента России Юрий Ушаков.

Путин неоднократно напоминал, что глава киевского режима Владимир Зеленский ранее запретил себе вступать в контакт с РФ, утвердив соответствующий указ в 2022 году. Также российский лидер отмечал, что глава киевского режима утратил легитимность ещё в 2024 году, когда отменил выборы, а потому подписанные им документы могут быть оспорены.