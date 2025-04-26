Москва, 26 апреля, 2025, 04:25 — ИА Регнум. Журналист газеты «Взгляд» посоветовал Индии и Пакистану прислушаться к пророчеству покойного политика Владимира Жириновского.

Государственная дума Владимир Жириновский

«Возможно, индийцам и пакистанцам небезынтересно узнать, что Жириновский был не только востоковедом по образованию, но и кем-то вроде пророка в своем Отечестве», — написал автор Дмитрий Бавырин.

Владимир Жириновский ещё в 2004 году предсказал ядерный конфликт между Индией и Пакистаном. При этом политик называл даже число предполагаемых жертв — не менее 200 млн человек.

По мнению автора, для всех, кроме террористов, было бы лучше, чтобы прагматизм на Индостане продолжил побеждать вопреки всему, а прогноз Владимира Жириновского никогда бы не сбылся.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля Жириновскому могло бы исполниться 79 лет. В феврале 2022 года политик был госпитализирован с двусторонней пневмонией после заражения коронавирусной инфекцией. Основатель ЛДПР умер 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни, его похоронили на Новодевичьем кладбище.

В Воронеже «воскресили» Владимира Жириновского, запустив в эфир по громкоговорителю запись с его наиболее известными цитатами.