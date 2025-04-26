Москва, 26 апреля, 2025, 03:58 — ИА Регнум. Использовать ножи для самообороны допускается в случае нападения группы лиц, а также при наличии угрозы для детей. Соответствующее решение вынес Верховный суд России.

Иван Шилов ИА Регнум Нож

«Количество нападавших, их агрессивное поведение, а также внезапность нападения и применение нападавшими предметов, используемых в качестве оружия, дают право принять адекватные меры защиты себя и своей семьи, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит «РИА Новости» решение суда.

Разъяснения последовали после рассмотрения дела жителя Твери. Отмечается, что в ходе семейного праздника один из гостей повздорил с соседкой, которая обратилась за помощью к сыну. Приехавшие в состоянии алкогольного опьянения сын и двое его друзей, которые были вооружены деревянными палками, избили предполагаемого обидчика, а также хозяина дома, у которого на руках была маленькая дочь. Во время потасовки хозяин дома взял со стола нож и нанёс удары нападавшим. Все трое в результате скончались. Мужчину привлекли к ответственности по статье 105 УК РФ («Убийство»), ему грозило пожизненное заключение. Однако суд оправдал обвиняемого, квалифицировав произошедшее самообороной.

После этого потерпевшая сторона обратилась с жалобой в Верховный суд, однако иск не был удовлетворён. Судья посчитал правильным решение первой инстанции.

Как сообщало ИА Регнум, самооборона в России разрешена в ряде случаев: при побоях, грабеже и других посягательствах, связанных с насилием. Пленум Верховного суда добавил к этому списку незаконное проникновение в жилище «против воли проживающего в нём лица», не сопряжённое «с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица». Верховный суд несколько раз выносил резонансные решения по делам о самообороне.