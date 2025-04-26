Вашингтон, 26 апреля, 2025, 03:31 — ИА Регнум. Российская сторона проявляет учтивость и не раскрывает подробностей дискуссий по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Этим занимается глава киевского режима Владимир Зеленский. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

«Мы по-настоящему вежливые люди и, в отличие от некоторых, никогда не обсуждаем на публике то, о чём идет речь на переговорах. В противном случае они несерьезны», — пояснил Лавров.

Глава МИД предложил тем, кому нужна информация относительно сути переговоров, обратиться к Зеленскому, который «рад говорить с кем угодно и излагает свои требования даже к президенту Дональду Трампу».

При этом Лавров подчеркнул, что Россия серьезно рассматривает и выдвигает предложения по урегулированию конфликта, но не раскрывает деталей, пока не завершатся переговоры.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля президент США резко раскритиковал слова Зеленского о невозможности признания Крыма российским регионом. Трамп отметил, что он и не просил Украину признавать Крым частью РФ, а заявления, подобные тем, что сделал глава киевского режима, только вредят переговорному процессу.

Глава Белого дома также назвал Зеленского «человеком без карт для игры» и добавил, что тот должен выбирать между мирным соглашением и продолжением конфликта, в результате которого через три года киевский режим потеряет всю Украину. По словам Трампа, с Россией договориться проще, чем с Украиной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что слова Трампа о том, что Украина много лет назад потеряла Крым и сейчас этот вопрос даже не является предметом для обсуждения, полностью соответствуют позиции России.