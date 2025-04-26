Вашингтон, 26 апреля, 2025, 03:18 — ИА Регнум. Предложение американского президента Дональда Трампа о необходимости прекратить конфликт на Украине поддержал глава департамента государственной эффективности США (DOGE) и миллиардер Илон Маск.

Steve Jurvetson Илон Маск

«Пришло время положить конец бойне», — написал он в соцсети Х.

Маск, комментируя инициативу, приложил к своей публикации скрин поста Трампа о намерении провести встречи с представителями России и Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля Дональд Трамп заявил, что в течение нескольких дней состоятся «важные встречи» по ситуации на Украине. Стороны близки к заключению сделки, заверил он. Глава Белого дома 25 апреля подчеркнул, что как можно скорее нужно остановить конфликт, и пообещал всестороннюю помощь.

В интервью журналу Time Трамп утверждал, что переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта проходят хорошо, достижение соглашения уже очень близко. Он не исключил, что после достижения мира США смогут возобновить бизнес и с Россией, и с Украиной. При этом глава Белого дома подчеркнул, что Крым по завершении конфликта останется российским, потому что находится с Россией уже давно, что же касается вступления Украины в НАТО, то это вряд ли произойдет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 апреля заявил, что киевский режим сохраняет вовлечённость в террористическую деятельность на территории РФ. Несмотря на мирные переговоры, необходимо быть начеку и понимать суть этого режима, пояснил он.