Вашингтон, 26 апреля, 2025, 03:05 — ИА Регнум. Кибербезопасность Украины оказалась под угрозой после того, как власти США урезали Киеву помощь. Об этом написало агентство Bloomberg.

Сергей Корсун ИА REGNUM ВСУ. Военная помощь

Отмечается, что чиновники Белого дома под руководством его главы Дональда Трампа заморозили либо аннулировали контракты с десятками специалистов, которые занимались кибер поддержкой на сотнях объектах Украины.

В соответствии с ранее утверждённым планом, не были осуществлены поставки компьютерной техники и программного обеспечения. Многие проекты, которые уже были запущены, так и не завершились, а подрядчики не смогли выполнить свои обязательства.

В качестве примера одного из таких проектов в сфере кибербезопасности приводится крупный контракт на сумму 128 млн долларов, который в 2020 году был заключён между Агентством США по международному развитию (USAID) и компанией DAI Global LLC. Предполагалось, что работы по контракту будут продолжаться до сентября 2026 года, но в январе 2025 года финансирование было приостановлено, а многие специалисты, задействованные в проекте, были отправлены во временный отпуск.

Как сообщало ИА Регнум, Киев и страны Европы не могут не принять мирный план Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказал военный эксперт Анатоль Ливен. Эксперт подчеркнул, что ещё одна причина, по которой Украина должна принять условия, выдвинутые американским лидером, — это угроза прекращения американской помощи. По его мнению, это разрушит планы европейцев по размещению так называемых миротворцев на Украине.

Президент США может прибегнуть к приостановке военной помощи Украине, поскольку ему нужны завершение конфликта и возможность разработки редкоземельных металлов в этой стране, а глава киевского режима Владимир Зеленский саботирует прекращение огня, 19 апреля заявил политолог Никита Ляховецкий.