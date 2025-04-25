Вашингтон, 26 апреля, 2025, 02:42 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп прибыл в Рим для участия в похоронах папы римского Франциска. Об этом глава Белого дома сообщил в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп у самолета

«Только что приземлился в Риме», — написал Трамп.

Также он назвал удачным день в переговорах и встречах с Россией и Украиной.

Ранее Трамп утверждал, что на похороны планирует приехать вместе с супругой Меланьей.

Как сообщало ИА Регнум, глава Римско-католической церкви скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Ватикан назвал официальной причиной смерти понтифика инсульт, за которым последовали кома и необратимый сердечно-сосудистый коллапс.

В день похорон в 10:00 по местному времени 26 апреля перед собором Святого Петра состоится заупокойная месса, после чего гроб с телом папы римского доставят в собор Святого Петра, а оттуда — в базилику Санта-Мария-Маджоре для захоронения. Франциск ранее просил похоронить себя в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Присутствовать на церемонии прощания сможет любой желающий.

На похороны Франциска прибудут лидеры разных стран, в том числе Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Бразилии Лула да Силва. Россию представит глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.