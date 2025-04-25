Москва, 26 апреля, 2025, 02:40 — ИА Регнум. Переговоры российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа продвигаются. Такую оценку прошедшей в Кремле встрече 25 апреля дал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

http://www.kremlin.ru/ Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле

«Дело движется», — написал он в соцсети X.

На встрече Путина и Уиткоффа также присутствовал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры Путина и Уиткоффа 25 апреля продолжались около трёх часов. По словам Ушакова, беседа носила конструктивный характер. Стороны, в частности, обсудили возможность возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной. Разговор позволил сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по ситуации на Украине, но и по другим темам, отметил помощник президента.

Президент США Дональд Трамп 25 апреля заявил, что работа над мирной сделкой между Россией и Украиной идёт «гладко». Он добавил, что верит в успех переговоров. Все основные позиции сделки по Украине уже согласованы, для ее заключения нужна лишь непосредственная «встреча на очень высоком уровне», продолжил Трамп.