Екатеринбург, 26 апреля, 2025, 02:14 — ИА Регнум. Активистку Алису Горшенину из Нижнего Тагила, которая участвовала в создании клипа Pussy Riot с насмешками над погибшими участниками спецоперации, в Екатеринбурге арестовали на 10 суток. Об этом сообщил Telegram-канал «УРАЛLIVE».

Соцсети Алиса Горшенина

Суд Ленинского района Екатеринбурга вынес решение о назначении Горшениной административного ареста сроком на 10 суток за публичную демонстрацию символики экстремистского характера.

В отношении активистки также составлены протоколы за дискредитацию Вооружённых сил РФ и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Рассмотрение этих дел назначено на 5 мая.

Выяснилось, что Горшенина размещала в социальной сети Instagram (запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) посты, в которых выступала против признания ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ) экстремистским и против его запрета на территории России. Также она публиковала ссылки на организации, связанные с этим сообществом, и размещала соответствующую символику на своей странице.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в «Ельцин-центре» проходила художественная выставка, где в числе других работ были картины Алисы Горшениной, известной под псевдонимом HUA. Отмечалось, что эта художница сотрудничала с группой Pussy Riot при работе над клипом, в котором говорится о растаптывании останков бойцов СВО, а также о поджоге Останкинской телебашни.

В сентябре 2024 года Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск по уголовной статье четырёх участниц группы Pussy Riot: Ольгу Борисову, Диану Буркот, Алину Петрову и Тасо Плетнер. Мария Алёхина была объявлена в розыск повторно.

Согласно данным из открытых источников, участницы Pussy Riot собирают деньги для Украины.