Лондон, 26 апреля, 2025, 02:07 — ИА Регнум. План президента США Дональда Трампа о сохранении за Россией освобождённых на Украине территорий и Крыма «высечен в камне». Об этом 25 апреля написала британская газета The Times.

ИА Регнум Трамп. Зеленский

«Высечен в камне, на фоне того, как… (главу киевского режима Владимира. — Прим. ред.) Зеленского вынуждают принять навязываемый мир. Прекращение финансирования США на самом деле окажет такое же влияние, как и прекращение поставок оружия в этом году, поскольку Украина использует эти деньги для закупки большего количества оружия у других союзников», — отметили в публикации.

По мнению авторов, у Зеленского нет выбора, кроме как согласиться на сформированное предложение об урегулировании конфликта, поскольку Трамп угрожает выйти из переговорного процесса, если не получится достигнуть соглашения.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля Дональд Трамп заявил, что в течение нескольких дней состоятся «важные встречи» по ситуации на Украине. Он добавил, что стороны близки к заключению сделки. Отвечая на вопрос о том, в чём должна заключаться уступка со стороны России для достижения мирного соглашения, глава Белого дома заявил, что эта уступка будет состоять в прекращении военных действий и отказе от захвата всей территории Украины.

Президент России Владимир Путин 25 апреля в четвёртый раз встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Встреча продолжалась около трёх часов. В ней также приняли участие помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По итогам встречи Ушаков заявил, что диалог позволил сблизить позиции сторон не только по Украине, но и по многим другим международным вопросам. Ушаков добавил, что в ходе беседы речь шла о возобновлении прямых переговоров между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что продуктивный российско-американский диалог будет и в последующем проходить в самом активном режиме.

Уиткофф провёл в Москве «хорошую встречу» с президентом Путиным, подчёркивал Трамп.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 апреля сообщил, что Уиткофф прибыл в Москву с посланием от Трампа и уезжает обратно с посланием президенту США от его российского коллеги.

В этот же день агентство Reuters сообщило, что план США по урегулированию на Украине предполагает признание Крыма частью России де-юре, а ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — де-факто. Кроме того, предложение Вашингтона предусматривает снятие санкций, введённых в отношении России с 2014 года, и предоставление Украине гарантий безопасности, в первую очередь за счёт европейских стран. Также проект предполагает постоянное прекращение огня и начало переговоров между Россией и Украиной, отказ Киева от намерения вступить в НАТО, восстановление контроля Украины над Запорожской АЭС при управлении станцией Вашингтоном и сотрудничество РФ и США в сферах энергетики и промышленности.