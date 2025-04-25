Вашингтон, 26 апреля, 2025, 01:41 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп заявил, что все основные позиции урегулирования конфликта на Украине уже согласованы, для заключения сделки нужна лишь непосредственная «встреча на очень высоком уровне».

U. S. Air Force Дональд Трамп

Президент США пояснил, что настало время для переговоров России и Украины. Ситуация назрела.

«Они очень близки к сделке, две стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы завершить это. Большинство основных позиций согласованы», — написал Трамп в соцсети Truth Social по прилету в Рим на похороны папы римского Франциска.

Глава Белого дома также подчеркнул, что как можно скорее нужно остановить конфликт, пообещав всестороннюю помощь.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп 25 апреля заявил, что работа над мирной сделкой между Россией и Украиной идёт «гладко». Он отметил, что верит в успех переговоров.

Ранее Трамп также заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф провёл в Москве «хорошую встречу» с президентом Владимиром Путиным.

Встреча Путина и Уиткоффа 25 апреля продолжалась около трёх часов. В ней также приняли участие помощник Путина Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Ушаков рассказал, что беседа носила конструктивный характер. Стороны, в частности, обсудили возможность возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной. Разговор позволил сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по ситуации на Украине, но и по другим темам, заявил помощник президента.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь рассказал, что Уиткофф прибыл в Москву с посланием от Трампа и уезжает обратно с посланием президенту США от его российского коллеги.