Москва, 26 апреля, 2025, 01:26 — ИА Регнум. В России за три месяца 2025 год обнаружили 1341 поддельную купюру долларов США. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился почти в два раза. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба Банка России.

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«В первом квартале 2025 года была выявлена 1361 поддельная банкнота иностранных государств. Из них в январе обнаружено 432 подделки, в феврале — 666, в марте — 263. Среди выявленных подделок большинство составили поддельные доллары США (1341)», — указали в отчёте Центробанка.

Кроме того, были выявлены 15 фальшивых банкнот евро, четыре купюры китайских юаней и одна узбекский сум.

Наибольшее количество поддельных денежных знаков обнаружили в Центральном федеральном округе — 724.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года ФСБ России совместно с МВД РФ задержали 24 участника организованной преступной группы, которая специализировалась на изготовлении и реализации поддельных билетов ЦБ России. Им предъявили обвинения и заключили под стражу. Преступного сообщества специализировалось на изготовлении и оптовой реализации высококачественных поддельных билетов ЦБ РФ номиналом 5000 рублей на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской, Белгородской и Волгоградской областей, Дагестана и Республики Крым. В год печаталось до 1,5–2 млрд фальшивых рублей.