Москва, 26 апреля, 2025, 01:05 — ИА Регнум. Беспилотники, вейпы и электросамокаты включены в список предметов, запрещенных к проносу на Красную площадь в День Победы. Об этом говорится в памятке организаторов мероприятий к празднованию 80-летия Победы.

Дарья Драй ИА REGNUM Ветераны на военном параде в День Победы

В списке предметов, запрещенных к проносу на мероприятие, помимо оружия, колющих и режущих предметов, наркотических и токсических веществ, указаны пиротехника, средства маскировки, бронежилеты, аэрозольные баллончики, алкоголь и любые животные.

Кроме того, запрещено брать с собой жидкости объемом свыше 50 мл (к ним относится и парфюмерия), флаги и баннеры (кроме плакатов формата А4), бытовую химию, электронные устройства для курения и нагрева жидкостей, продукты питания, беспилотники и воздушные шары любых размеров.

Разрешено проносить карманные зажигалки, зарегистрированные лекарственные препараты в заводской упаковке, религиозные книги. Инвалидов пропустят на креслах-колясках. Оборудование для фото — и видеосъемки разрешено проносить с собой только аккредитованным журналистам.

Как сообщало ИА Регнум, правительство РФ убрало из плана мероприятий торжественный концерт в День Победы на Красной площади в Москве. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Выставка «Изобретения для Победы», посвященная историческим и современным военным разработкам, открылась 1 апреля в Доме Российского исторического общества в Москве.