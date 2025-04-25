Москва, 26 апреля, 2025, 00:51 — ИА Регнум. Франция иногда «шёпотом» посылает России сигналы о желании решать возникшие проблемы. Об этом 25 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Иногда наши французские коллеги посылают нам сигналы о том, что они на самом деле хотят как-то решать возникшие проблемы, но посылают их шёпотом», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства в ходе церемонии награждения президента Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэля Киде орденом Дружбы.

Лавров упомянул интервью французского посла в РФ Николя де Ривьера, по словам которого все проблемы сводятся исключительно к тому, что Россия «напала на Францию». При этом в публикации полностью отсутствует упоминание о многочисленных предупреждениях, которые на протяжении десяти лет западным странам озвучивал президент России Владимир Путин. Лавров выразил сожаление о том, что во Франции распространяются искаженные трактовки событий, происходящих на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля Сергей Лавров, говоря о намерении «коалиции желающих» отправить войска на Украину, отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц выкрикивают воинственные лозунги, грозят России, но их слова не отражают позиции их народов. Они пытаются идти по пути эпатажной враждебности только потому, что по-другому не смогут сделать карьеру на Западе, таким образом им приходится цепляться за власть, добавил глава МИД РФ.

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Россия не является угрозой для Франции, а разговоры об этом — просто пропагандистский миф. По его словам, ряд политиков намеренно запугивают граждан, чтобы потом «просить у них деньги на вооружения и отправку военных на Украину».