Санкт-Петербург, 26 апреля, 2025, 00:39 — ИА Регнум. На короле отечественной эстрады Филиппе Киркорове во время выступления в концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге загорелась куртка. Как позже выяснилось, к куртке были прикреплены фейерверки для спецэффектов. Видео с концерта появилось в соцсетях.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Филипп Киркоров

Народный артист России во время исполнения песни начал подниматься на большом подвесном микрофоне. Фейерверки крутились за его спиной. В этот момент одежда на Киркорове загорелась.

Певец «ойкал», но держался, пока огонь не потух. Спустившись с микрофона, Филипп Киркоров сказал «обжёгся» и ушел за кулисы. Зрители аплодировали.

На вопросы журналистов о происшедшем Киркоров ответил: «Всё нормально, есть небольшой ожог».

После смены образа концерт продолжился.

Как сообщало ИА Регнум, активисты в феврале обратились в комитет культуры Санкт-Петербурга и к губернатору региона Александру Беглову с просьбой отменить концерты Филиппа Киркорова. С такой инициативой выступила правозащитная группа «Радетель».