Москва, 26 апреля, 2025, 00:13 — ИА Регнум. Гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев сыграют свадьбу 7 июля 2025 года. Этой новостью спортсмен поделился с «РИА Новости».

Аверина и Соловьев

По словам Соловьева, они выбрали «красивую дату» для регистрации брака — 7 июля.

«Готовимся с помощью свадебных организаторов, но на самом деле главное, чтобы мы были самыми счастливыми в этот день», — добавил фигурист.

У пары, по их признанию, отношения начались на съемках «Ледникового периода» осенью 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, Соловьев сделал предложение руки и сердца Авериной в феврале. Фотографию с помолвочным кольцом спортсменка опубликовала в соцсетях. На снимке — кольцо с внушительным камнем на безымянном пальце её руки. Аверина призналась, что согласилась выйти замуж за Соловьева.

Имя спортсменки из Нижегородской области Дины Авериной вписали в Книгу рекордов России в номинации «Самое большое количество побед на чемпионатах мира по художественной гимнастике». Сертификат гимнастке вручили в октябре 2022 года на втором этапе Кубка сильнейших в Москве.

За годы спортивной карьеры ей удалось завоевать 18 золотых медалей, что является мировым рекордом. Спортсменка смогла побить прежний рекорд, принадлежавший гимнастке Евгении Канаевой, на счету которой 17 золотых медалей, привезённых с чемпионатов мира.

Кроме того, она является первой в истории четырёхкратной абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Аверина завоевала награды на чемпионатах в 2017, 2018, 2019 годах. Также она стала серебряным призером Олимпиады в Токио в 2021 году.

В 2024 году Аверина завершила спортивную карьеру.

Дмитрий Соловьев является победителем Олимпийских игр в Сочи (2014 год) в командных соревнованиях, а также серебряным призёром Олимпийских игр в Пхенчане (2018 год).