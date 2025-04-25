Ватикан, 25 апреля, 2025, 23:57 — ИА Регнум. В соборе Святого Петра в 21:00 мск закончилась церемония закрытия гроба с телом папы римского Франциска перед предстоящими похоронами. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба Ватикана.

Global Look Press

Обряд запечатывания гроба возглавил камерленго Римско-католической церкви (временный глава коллегии кардиналов после смерти папы) Кевин Джозеф Фаррелл. В церемонии также участвовали родственники усопшего. В гроб понтифика вложили специальный нотариальный акт, описывающий жизнь Франциска.

После обряда лицо понтифика покрыли белым шелковым платком. Похороны папы римского состоятся 26 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, понтифик скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Ватикан назвал официальной причиной смерти инсульт, за которым последовали кома и необратимый сердечно-сосудистый коллапс. Ритуал похорон папы римского Франциска запланировали провести с изменениями, в отличие от предыдущих церемоний погребения его предшественников. Отмечалось, что не будет никакого катафалка, на котором можно было бы выставить тело понтифика, вместо этого оно будет находиться в гробу. Двойного бдения не предусмотрено, будет только одна публичная церемония закрытия гроба.

В день похорон в 10:00 по местному времени перед собором Святого Петра состоится заупокойная месса, после чего гроб с телом доставят в собор Святого Петра, а оттуда — в базилику Санта-Мария-Маджоре для захоронения. Франциск ранее просил похоронить себя в римской базилике Санта Мария Маджоре. Присутствовать на церемонии прощания сможет любой желающий.

На похоронах Франциска будут присутствовать лидеры разных стран. Среди них — президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Бразилии Лула да Силва и другие. От российской стороны будет глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.