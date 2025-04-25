Москва, 25 апреля, 2025, 23:42 — ИА Регнум. Кабмин РФ убрал из плана мероприятий торжественный концерт в День Победы на Красной площади в Москве. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Антон Денисов/Фотохост-агентство

В соответствии с распоряжением главы правительства, изменение внесено в пункт 3 плана основных мероприятий подготовки и празднования 80-й годовщины Победы в войне 1941–1945 годов.

Мероприятие «Праздничный концерт на Красной площади в Москве», которое должно было состояться 9 мая, исключено из перечня.

Как сообщало ИА Регнум, на российской платформе «VK Видео» появился раздел, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В разделе собрано более 260 единиц контента, посвященных истории войны, судьбам героев и событиям военных лет: фильмы, сериалы, документальные проекты и авторские передачи.

С 1 мая в данном разделе начнут показывать трансляции интервью с ветеранами, исторические хроники и репортажи о подготовке к празднику. Также на 9 Мая пользователи смогут в прямом эфире увидеть парад на Красной площади.

Выставка «Изобретения для Победы», посвященная историческим и современным военным разработкам, открылась 1 апреля в Доме Российского исторического общества в Москве.