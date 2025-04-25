Зеленский после критики по Крыму вновь отверг позицию Трампа
Зеленский заявил о неизменной позиции по Крыму, несмотря на критику Трампа
Киев, 25 апреля, 2025, 23:33 — ИА Регнум. Украина придерживается позиции о непризнании Крыма российской территорией. Об этом заявил 25 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский, несмотря на критику со стороны президента США Дональда Трампа.
«Наша позиция неизменна: только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими… Украина не будет признавать юридически никакие временно оккупированные территории», — ответил Зеленский в ходе пресс-конференции на соответствующий вопрос журналистов.
Он добавил, что позиция Украины основывается на международном праве. Киеву в качестве поддержки необходимы введение иностранного контингента, совместная работа разведок, защита от кибератак и обеспечение системами ПВО Patriot, продолжил Зеленский. При этом он заявил, что знает о негативном отношении Трампа к введению иностранного контингента на Украину.
Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля президент США резко раскритиковал слова Зеленского о невозможности признания Крыма российским регионом. Трамп отметил, что он и не просил Украину признавать Крым частью РФ, а заявления, подобные тем, что сделал глава киевского режима, только вредят переговорному процессу. Глава Белого дома также назвал Зеленского «человеком без карт для игры» и добавил, что тот должен выбирать между мирным соглашением и продолжением конфликта, в результате которого через три года киевский режим потеряет всю Украину. По словам Трампа, с Россией договориться проще, чем с Украиной.
Зеленский осознаёт, что Крым останется российским субъектом, заявил 25 апреля Трамп. Американский лидер отметил, что в контексте окончания конфликта на Украине именно о Крыме все упоминают в первую очередь, поскольку принадлежность полуострова Киев пытался оспорить с самого начала. Трамп также признал, что «в Крыму люди говорят в основном по-русски».
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев приветствовал заявление Трампа о статусе Крыма фразой «мы ждали». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что слова Трампа о том, что Украина много лет назад потеряла Крым и сейчас этот вопрос даже не является предметом для обсуждения, полностью соответствуют позиции России.