Киев, 25 апреля, 2025, 23:33 — ИА Регнум. Украина придерживается позиции о непризнании Крыма российской территорией. Об этом заявил 25 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский, несмотря на критику со стороны президента США Дональда Трампа.

Сергей Корсун ИА Регнум Трамп. Зеленский. Украина. США

«Наша позиция неизменна: только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими… Украина не будет признавать юридически никакие временно оккупированные территории», — ответил Зеленский в ходе пресс-конференции на соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил, что позиция Украины основывается на международном праве. Киеву в качестве поддержки необходимы введение иностранного контингента, совместная работа разведок, защита от кибератак и обеспечение системами ПВО Patriot, продолжил Зеленский. При этом он заявил, что знает о негативном отношении Трампа к введению иностранного контингента на Украину.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля президент США резко раскритиковал слова Зеленского о невозможности признания Крыма российским регионом. Трамп отметил, что он и не просил Украину признавать Крым частью РФ, а заявления, подобные тем, что сделал глава киевского режима, только вредят переговорному процессу. Глава Белого дома также назвал Зеленского «человеком без карт для игры» и добавил, что тот должен выбирать между мирным соглашением и продолжением конфликта, в результате которого через три года киевский режим потеряет всю Украину. По словам Трампа, с Россией договориться проще, чем с Украиной.

Зеленский осознаёт, что Крым останется российским субъектом, заявил 25 апреля Трамп. Американский лидер отметил, что в контексте окончания конфликта на Украине именно о Крыме все упоминают в первую очередь, поскольку принадлежность полуострова Киев пытался оспорить с самого начала. Трамп также признал, что «в Крыму люди говорят в основном по-русски».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев приветствовал заявление Трампа о статусе Крыма фразой «мы ждали». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что слова Трампа о том, что Украина много лет назад потеряла Крым и сейчас этот вопрос даже не является предметом для обсуждения, полностью соответствуют позиции России.