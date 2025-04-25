Вашингтон, 25 апреля, 2025, 23:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что проанализирует информацию об убийстве в Балашихе замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Трамп сказал, что узнал об убийстве Москалика, когда сел в самолёт до Рима.

«Я слышу это от вас впервые. Это крупное. Я изучу это», — сказал Трамп журналистам.

Убийство генерала произошло утром 25 апреля в подмосковной Балашихе.

Как сообщало ИА Регнум, в Балашихе взорвался автомобиль, находившийся на парковке возле дома. По словам очевидцев, сначала раздался громкий хлопок, а затем стали видны языки пламени и клубы дыма. В результате погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Он проходил мимо, когда взорвался Volkswagen Golf.

Машина, припаркованная рядом со взорвавшимся автомобилем, быстро уехала. По предварительным данным, взрыв произошёл в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начинённого поражающими элементами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что к убийству Москалика могут быть причастны украинские спецслужбы, которым генерал-лейтенант известен со времен работы в минской контактной группе и нормандском формате по урегулированию конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим вопреки идущим мирным переговорам сохраняет вовлечённость в террористическую деятельность на территории РФ, демонстрируя тем самым свою сущность.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в разговоре с ИА Регнум отметил, что устроенный Киевом теракт, в результате которого погиб Москалик, был адресован спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, который в этот же день прибыл в Москву на переговоры с президентом Владимиром Путиным.