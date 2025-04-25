Лисичанск, ЛНР, 25 апреля, 2025, 23:16 — ИА Регнум. Пострадавшая 23 апреля при обстреле города Лисичанска украинскими боевиками девочка-близняшка скончалась в больнице. Об этом 25 апреля сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Алексей Даничев/РИА Новости

«Медики сделали всё возможное, чтобы спасти ребёнка, к сожалению, раны были несовместимы с жизнью», — приводится в Telegram-канале правительства ЛНР заявление главы регионального минздрава.

Отмечается, что сестра погибшей в стабильно тяжёлом состоянии находится под наблюдением врачей детской республиканской больницы. Пострадавшую при обстреле пожилую женщину в состоянии средней тяжести перевели в хирургическое отделение.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля четыре человека, в том числе двое девятилетних детей, пострадали при обстреле Лисичанска украинскими военными. Девочки-близнецы получили минно-взрывные травмы, множественные осколочные и проникающие ранения. У пожилой женщины зафиксировали также множественные осколочные и проникающие ранения. Ещё одна женщина во время обстрела находилась в машине. Она получила лёгкие ранения, ей назначили амбулаторное лечение.

С 2014 года из-за агрессии киевского режима гибнут мирные люди, в том числе те, кого Украина формально считает своими гражданами. В марте председатель СК России Александр Бастрыкин проинформировал, что число погибших от украинских атак превысило 7 тыс. человек, более 200 из которых — несовершеннолетние. Ранения различной степени тяжести получили свыше 20 тыс. гражданских лиц, более тысячи из которых — дети.