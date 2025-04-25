Киев, 25 апреля, 2025, 23:04 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым, продолжая военные действия.

Global Look Press

Зеленский подчеркнул, что позиция Киева о Крыме остаётся неизменной, ему для возвращения полуострова нужна лишь военная поддержка, о которой он постоянно просит президента США Дональда Трампа.

«Я согласен с Трампом, что на Украине нет достаточно оружия, чтобы вернуть контроль над полуостровом Крым», — заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве.

При этом он уточнил, что ВСУ не хватает только оружия. Военных, по его словам, всё ещё достаточно. Также он напомнил, что можно применить против России «санкционные, дипломатические» возможности, чтобы обсуждать территориальные вопросы после безусловного прекращения огня.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский осознает, что Крым останется российским, об этом заявил Трамп. Американский лидер отметил, что в контексте окончания конфликта на Украине именно о Крыме все упоминают в первую очередь, поскольку принадлежность полуострова Киев пытался оспорить с самого начала. Глава Белого дома также признал, что «в Крыму люди говорят в основном по-русски».

Ранее президент США резко раскритиковал заявления Зеленского о невозможности признания Крыма российским регионом. Трамп отметил, что он и не просил Украину признавать Крым частью РФ, а заявления, подобные тем, что сделал глава киевского режима, только вредят переговорному процессу.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, глава государства указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.