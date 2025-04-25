Москва, 25 апреля, 2025, 22:49 — ИА Регнум. Работу подразделений группировки войск «Курск» оценил министр обороны России Андрей Белоусов. Кроме того, глава военного ведомства заслушал доклады командования, сообщила 25 апреля пресс-служба Минобороны РФ.

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«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провёл совещание на пункте управления группировки войск «Курск», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что о ходе выполнения боевых задач подразделениями в зоне ответственности группировки и характере действий противника доложил министру генерал-полковник Валерий Солодчук.

Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений и вручил государственные награды военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, что армия России заканчивает зачистку территории Свято-Николаевского Белогорского монастыря в селе Горналь. По словам Герасимова, российские военнослужащие уже освободили 99,5% Курской области, около 1,26 тыс. кв. км.

Ранее Владимир Путин отмечал, что российские бойцы завершают разгром формирований ВСУ в курском приграничье. ВС РФ один за другим освобождают населённые пункты, подчёркивал глава государства.