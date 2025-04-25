Москва, 25 апреля, 2025, 22:36 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз обманул президента США Дональда Трампа, утверждая, что вопрос возвращения Крыма можно решить с помощью дипломатии и санкций. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

Артем Житенев/РИА Новости

«Это говорит террористическое чудовище, которое истребляет даже жителей оставшейся части Украины, собственных сограждан, тех, кто поверил его словам о мире в ходе предвыборной кампании!» — написала дипломат.

Зеленский предаёт своих, не говоря уже о тех, кого он регулярно подвергает бомбардировкам и обстрелам. Его «дипломатия» — это насилие, террор, ложь, ненависть и предательство, считает Захарова.

«Дипломатия» Зеленского в отношении Крыма — это убийства жителей полуострова, попытки разрушить Крымский мост, террор против всего и вся на полуострове, требования предоставить ещё больше оружия для силового решения вопроса.

«Он уже пытается и Трампа обмануть: то обещал выполнять 30-дневный мораторий на удары по ТЭК — наврал, то обещал держаться пасхального перемирия — наврал, то рассказывал про «удары по мирным украинским городам — наврал», — заключила представитель МИД.

Как сообщало ИА Регнум, Россия ведет борьбу с нацизмом на передовой, как и в годы Великой Отечественной войны, но теперь он скрыт под новой маской. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на открытии Международной патриотической акции «Диктант Победы».

Зеленский осознает, что Крым останется российским субъектом, 25 апреля заявил Трамп. Американский лидер отметил: в контексте окончания конфликта на Украине именно о Крыме все упоминают в первую очередь, поскольку принадлежность полуострова Киев пытался оспорить с самого начала. Глава Белого дома также признал, что «в Крыму люди говорят в основном по-русски».

Ранее президент США резко раскритиковал заявления Зеленского о невозможности признания Крыма российским регионом. Трамп отметил, что он и не просил Украину признавать Крым частью РФ, а заявления, подобные тем, что сделал глава киевского режима, только вредят переговорному процессу.

Президент США также назвал Зеленского «человеком без карт для игры» и добавил, что тот должен выбирать между мирным соглашением и продолжением конфликта, в результате которого через три года киевский режим потеряет всю Украину. Позднее Трамп заявил, что с Россией договориться проще, чем с Украиной.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев приветствовал данное заявление Трампа фразой «мы ждали». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил: слова Трампа о том, что Украина много лет назад потеряла Крым и сейчас этот вопрос даже не является предметом для обсуждения, полностью соответствуют позиции России.

Еще в декабре 2024 года Зеленский в интервью французской газете Le Parisien признал: Украина не располагает достаточными силами, чтобы вернуть контроль над Крымом и Донбассом. При этом он уточнил, что Киев не откажется от своих территориальных претензий.